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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. ختام فعاليات مهرجان فيلم ماي ديزاين والإعلان عن جوائزه بسينما زاوية

الفيلم الفلسطيني
الفيلم الفلسطيني شجرة فادية
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يختتم غدا السبت بسينما زاوية فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان فيلم ماي ديزاين ، كما سيتم الاعلان عن جوائزه في مسابقة فيلم ماي ديزاين كو-لاب  التي تعنى بالبيئة وترفع شعار يلا اخضر ، وذلك بحضور صناع الأفلام المشاركة ونخبة من الفنانين والصحفيين والإعلاميين .

 

وكان المهرجان قد تضمن العديد من الفاعليات من أفلام وصلت ل 55 فيلما ومناقشات وندوات وورش ومعارض وماستر كلاس وشهد اقبالا جيدا  من محبي السينما من مختلف الاعمار ، وتضمن المهرجان مجموعة من البرامج منها برنامج "عين على فلسطين" ، الذي خصصها المهرجان لدعم شعبها البطل في حربه ضد المحتل الصهيوني والممتدة لأكثر من عام حتى الان ، مثل لد ، بيت في القدس ، شجرة فادية ، كذلك انفرد المهرجان بعرض مجموعة من الأفلام القصيرة وافلام التحريك والوثائقية التي تعرض لأول مرة عالميا بالمهرجان .

مهرجان فيلم ماي ديزاين عين على فلسطين شجرة فادية