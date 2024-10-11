غدا.. ختام فعاليات مهرجان فيلم ماي ديزاين والإعلان عن جوائزه بسينما زاوية

يختتم غدا السبت بسينما زاوية فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان فيلم ماي ديزاين ، كما سيتم الاعلان عن جوائزه في مسابقة فيلم ماي ديزاين كو-لاب التي تعنى بالبيئة وترفع شعار يلا اخضر ، وذلك بحضور صناع الأفلام المشاركة ونخبة من الفنانين والصحفيين والإعلاميين .

وكان المهرجان قد تضمن العديد من الفاعليات من أفلام وصلت ل 55 فيلما ومناقشات وندوات وورش ومعارض وماستر كلاس وشهد اقبالا جيدا من محبي السينما من مختلف الاعمار ، وتضمن المهرجان مجموعة من البرامج منها برنامج "عين على فلسطين" ، الذي خصصها المهرجان لدعم شعبها البطل في حربه ضد المحتل الصهيوني والممتدة لأكثر من عام حتى الان ، مثل لد ، بيت في القدس ، شجرة فادية ، كذلك انفرد المهرجان بعرض مجموعة من الأفلام القصيرة وافلام التحريك والوثائقية التي تعرض لأول مرة عالميا بالمهرجان .