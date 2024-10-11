بالصور.. غرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة موريتانيا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهة قوية امام نظيره منتخب موريتانيا خلال ساعات ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتنشر البوابة غرفة ملابس الفراعنة قبل ساعات من موعد انطلاق المباراة المرتقبة اليوم.

اجتمع حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، مع اللاعبين في محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب القاهرة الدولي الذي يحتضن مباراة الفراعنة أمام موريتانيا فى السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتشهد المحاضرة التعليمات الأخيرة قبل المباراة بجانب اعلان التشكيل الرسمى للمباراة.

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