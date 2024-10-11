لحماية طفلك.. 5 أنواع للتنمر في المدارس وطرق الحماية منها

يُعد التنمر من المشكلات الاجتماعية الخطيرة التي تؤثر على حياة الطلاب في المدارس، فهو ليس مجرد سلوك عدواني، بل هو ظاهرة معقدة تترك آثارًا سلبية على الصحة النفسية والجسدية للضحايا.

ومع تزايد الوعي حول هذه القضية، أصبح من الضروري توضيح أنواع التنمر المختلفة وكيفية التصدي لها، كما تُعد المدارس بيئات حساسة يمكن أن تكون أرضًا خصبة لمثل هذه السلوكيات، لذا يجب على المُعلمين وأولياء الأمور والطلاب العمل سويًا للحد من هذه الظاهرة والتوعية بخطورتها، وتقدم لكم "البوابة نيوز" أنواع التنمر في المدارس وطرق الحماية منها، وفقًا لما تم نشره بموقع " scholastic" العالمي.

أنواع التنمر في المدارس

1- التنمر الجسدي:

يشمل هذا النوع من التنمر الاعتداء الجسدي مثل الضرب، والدفع، والركل، ويستهدف المعتدون عادةً الضعفاء أو الذين يعتبرونهم سلبيين أو يروهم مسالمين فيكونوا عرضة للاستغلال.

2- التنمر اللفظي:

يتضمن السخرية، والشتائم، والتهديدات، وهذا النوع من التنمر يمكن أن يكون له تأثير طويل الأمد على ثقة الضحية بنفسها.

3- التنمر الاجتماعي:

يتمثل في استبعاد الطالب من الأنشطة الاجتماعية، ونشر الشائعات، أو التنمر من خلال الانعزال، ويعمل هذا النوع على تقويض العلاقات الاجتماعية للضحايا.

4- التنمر الإلكتروني:

يشمل التنمر عبر الإنترنت من خلال الرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يكون له تأثيرات ضارة على الصحة النفسية، إذ يتعرض الضحايا للإهانات حتى في منازلهم.

5- التنمر العرقي أو الثقافي:

يتضمن هذا النوع من التنمر استهداف الطلاب بناءً على خلفيتهم العرقية أو الثقافية، ويساهم ذلك في تعزيز التمييز والعنصرية في المدارس.

طرق الحماية من التنمر

1- التوعية والتثقيف:

يجب على المدارس تنظيم ورش عمل وحملات توعوية للطلاب والمعلمين حول التنمر وآثاره، وضرورة تعليم الطلاب وتعريفهم بأنواع التنمر وكيفية التعامل معها يعزز من فهم المشكلة.

2- إنشاء بيئة مدرسية آمنة:

ينبغي أن يكون هناك سياسة واضحة لمكافحة التنمر في المدارس، تشمل القواعد والعقوبات، ويجب تشجيع الطلاب على الإبلاغ عن أي سلوك تنمري.

3- تعزيز مهارات التواصل:

تعليم الطلاب كيفية التعبير عن مشاعرهم وطلب المساعدة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، ويُفضل توفير جلسات تدريبية لتطوير مهارات حل النزاعات والتفاوض.

4- تشجيع التعاطف:

تعزيز قيمة التعاطف بين الطلاب يمكن أن يحد من سلوكيات التنمر، وذلك من خلال تشجيعهم على وضع أنفسهم في مكان الآخرين، يمكن أن تتغير نظرتهم تجاه التنمر.

5- تقديم الدعم للضحايا:

يجب على المدارس توفير خدمات الدعم النفسي للطلاب الذين تعرضوا للتنمر، ويمكن أن تشمل هذه الخدمات الاستشارات الفردية أو الجماعية.

6- التعاون مع أولياء الأمور:

يجب أن يكون هناك تواصل فعال بين المدرسة وأولياء الأمور، ويمكن أن يسهم إبلاغ الأهالي بالوضع في المدرسة في تحديد السلوكيات التنمرية مبكرًا.

7- تشجيع الأنشطة الجماعية:

تنظيم أنشطة رياضية وثقافية تساعد في تعزيز العلاقات بين الطلاب، ومن خلال العمل سويًا، يمكن أن يتعلم الطلاب التعاون والاحترام المتبادل.