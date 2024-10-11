اليوم العالمي للفتاة.. مصر تدعم الفتيات في جميع المجالات.. وخبيرة إرشاد أسري: يجب وجود قدوة حسنة للفتاة والصبر والتغاضي عن تغيرات المراهقة ما لم تمس الحدود والمبادئ

بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الذي أقرته الأمم المتحدة ليوافق 11 أكتوبر من كل عام، تتوجه الأنظار نحو التحديات التي تواجه الفتيات حول العالم والجهود المبذولة لتمكينهن، هذا اليوم الدولي يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الفتيات في التعليم، الصحة، والحماية من الممارسات الضارة، فضلاً عن تعزيز دورهن في المجتمع.

وفي هذا السياق تبذل مصر جهود كبيرة لدعم الفتيات من خلال المبادرات الوطنية التي تعزز فرصهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساهم في تمكينهن ليكن جزءاً فعالاً من مستقبل البلاد، ومن بين هذة المبادرات:

مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة مبادرة "دوي" في 10 أكتوبر 2020، وهي مبادرة قومية تهدف إلى دعم حقوق الفتيات في مصر، وتشجيعهن على التعبير عن آرائهن بحرية وتعزيز قدراتهن الذاتية، وتحسين وصولهن إلى التعليم الجيد وتوفير الحماية الاجتماعية لهن.



مبادرة "القضاء على ختان الإناث"

في إطار الجهود المكثفة لمكافحة الممارسات الضارة ضد الفتيات، أطلقت الدولة حملة قومية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في 2023، وتضمنت المبادرة حملات توعية مكثفة في جميع المحافظات، واستهدفت تغيير المفاهيم الثقافية السائدة حول هذه الممارسة الضارة.

برنامج دعم الفتيات المتسربات من التعليم

تم إطلاق برنامج لدعم الفتيات المتسربات من التعليم في 2022 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ، والذي يهدف إلى إعادة دمج الفتيات في العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة لهن، ويركز البرنامج على الفتيات في المناطق الريفية والمحرومة، مع توفير دعم نفسي واجتماعي لهن.

مبادرة دعم المشروعات الصغيرة للفتيات والنساء

اما في سياق الدعم المادي لم تغفل الدولة حق الفتيات و السيدات لإخذ حقوقهن في التمكين الاقتصادي، لذلك أطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مبادرة لدعم الفتيات والنساء في إطلاق مشروعاتهن الخاصة في 2023. وتركزالمبادرة على تقديم تمويلات ميسرة للفتيات الراغبات في بدء مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى توفير تدريبات على ريادة الأعمال وتطوير المهارات المالية والإدارية، كما يشمل البرنامج تقديم دعم تسويقي للمشروعات النسائية لزيادة فرص نجاحها في السوق المصري.

و في هذا السياق قالت الدكتورة( إيمان عبد الله ) خبيرة الإرشاد الأسري لـ( البوابة نيوز) انه من الضروري ان يكون الأم و الاب هم القدوة والمثال حسن اما الفتاه، و خاصة أمها، لأن من طبيعة الفتيات حب تقليد أمهاتهن في كل شئ بداية من المظهر الخارجي و حتى السلوكيات و الخصال و الطباع، و من الخطأ الشائع اعتقاد بعض الامهات أنه بما ان فتياتهن صغيرات و في مرحلة الطفولة فهم لا يدركوا الاحداث من حولهن، و هذا خطأ لأن الطفل بشكل عام سواء فتى او فتاه يتأثر بمراقبة الاحداث من حوله و السلوكيات بدرجة تفوق في بعض الاحيان التوجيه المباشر، لذا فيجب على الام حتى و ان لديها بعض العيوب في شخصيتها كالعصبية او التأخر عن المواعيد أو غيرها من صفات ، ان تحذر ان تظهرها لإبنتها حتى لا تعتاد عليها.

التحلى بالصبر في فترة المراهقة

وحذرت خبيرة الإرشاد الاسري من استخدام اسلوب التعنيف الذي يخلق فجوة بينها و بين ابنتها، وخاصة في فترة المراهقة، الذي يحدث خلالها اضطرابات كثيرة جدا، ويجب على الاب و الام وقتها التحلى بالصبر، و أن يكون التوجيه من خلال المناقشة المتبادلة، وعدم فرض العقاب على جميع التصرفات المراهقات ما دامت لم تتعدى تصرفاتهن الحدود والمبادئ، مشيرة الى ضرورة ان تتغير شكل العلاقة بين الام و ابنتها في هذة المرحلة و تغلف علاقتهن الصداقة مع حفظ احترام الفتاه لأمها، لكي تقص عليها جميع أحداث يومها بسلاسة، لكي تعرف الام ما يحدث من تغيرات في حياه ابنتها وايضا اي تغير في حياه صديقاتها يمكن ان يؤثر على ابنتها فيما بعد، و تبدأ بإسلوب عقلاني و حكيم و الا يحتوى على توجيه مباشر او اي تعنيف مناقشة اي سلوك خاطئ و إظهار مدى قبحه بناء على المبادئ و الحدود الراسية في البيت، لأن المراهقين و المراهقات في تلك الفترة يقلدون بعضهم.