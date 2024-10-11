فرنسا تدين القصف الإسرائيلي الذي طال قوة الأمم المتحدة بلبنان

أعربت فرنسا، اليوم الجمعة، عن قلقها العارم إزاء القصف الإسرائيلي الذي طال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، وتدين مساس قوات حفظ السلام في جميع أشكاله، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

ودعت فرنسا الأطراف إلى احترام هذا الالتزام وإتاحة مواصلة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قيامها بمهمتها الذي يشمل احترام حريتها في التحرّك.

ووجهت باريس التحية لجميع موظفي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ولا سيما موظفي الكتيبة الفرنسية، على التزامهم المتواصل ومهنيتهم في هذه الظروف العصيبة.

أكدت فرنسا على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا وعلى نحو دائم في لبنان، مما يتيح تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن تنفيذًا كاملًا.

وكانت فرنسا استدعت السفير الإسرائيلي، بعد الهجمات على مواقع قوات حفظ السلام “يونيفيل” في لبنان، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، أن إطلاق النار على بعثة الأمم المتحدة يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويجب أن يتوقف على الفور

وأشارت الخارجية الفرنسية، إلى أنها تدين إطلاق النار الإسرائيلي المستمر على بعثة يونيفيل في لبنان

وقبل قليل، أعلنت قوات حفظ السلام "اليونيفيل"، التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليوم الجمعة، عن إصابة اثنين من قوات حفظ السلام "اليونيفيل" بعد وقوع انفجارين بالقرب من برج مراقبة في الناقورة، جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وأكدت "يونيفيل" أن عدة جدران انهارت، اليوم الجمعة، في موقعها بالقرب من الخط الأزرق باللبونة، إثر قصف جرافة إسرائيلية محيط الموقع.