الصحة العالمية: لم يكن لدينا القدرة للوصول إلى مستشفيات شمال غزة

قال طارق ياساريفيتش، متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إننا لم يكن لدينا القدرة للوصول إلى المستشفيات التي تعمل في شمال غزة، وهذا يؤدي إلى مزيد من المصاعب والضغط على القطاع الطبي في القطاع ككل.

وأضاف "ياساريفيتش"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم تكن هناك فرصة للوصول خلال الأيام الماضية للمستشفيات في الشمال بسبب أن المهام تعطلت في نقاط التفتيش.

وأكد أننا نحتاج المقدرة للاستمرار في مساراتنا من أجل الوصول إلى المناطق المستهدفة حاملين معنا الإمدادات الطبية والغذاء وغيرها من اللوازم، مضيفًا أن المخاوف لدينا تنحصر في قطع الخدمة في مستشفيات شمال غزة، وهذا أمر يزيد من تفاقم الأزمة.

ونوه أننا نبذل قصارى جهدنا كل يوم من خلال التواصل مع الجهة المعنية مع جميع الأطراف والتنسيق، من أجل إيصال الإمدادت الإنسانية، خاصة في مناطق الشمال.