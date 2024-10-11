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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة العالمية: لم يكن لدينا القدرة للوصول إلى مستشفيات شمال غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال طارق ياساريفيتش، متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إننا لم يكن لدينا القدرة للوصول إلى المستشفيات التي تعمل في شمال غزة، وهذا يؤدي إلى مزيد من المصاعب والضغط على القطاع الطبي في القطاع ككل.

وأضاف "ياساريفيتش"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم تكن هناك فرصة للوصول خلال الأيام الماضية للمستشفيات في الشمال بسبب أن المهام تعطلت في نقاط التفتيش. 

وأكد أننا نحتاج المقدرة للاستمرار في مساراتنا من أجل الوصول إلى المناطق المستهدفة حاملين معنا الإمدادات الطبية والغذاء وغيرها من اللوازم، مضيفًا أن المخاوف لدينا تنحصر في قطع الخدمة في مستشفيات شمال غزة، وهذا أمر يزيد من تفاقم الأزمة.

ونوه أننا نبذل قصارى جهدنا كل يوم من خلال التواصل مع الجهة المعنية مع جميع الأطراف والتنسيق، من أجل إيصال الإمدادت الإنسانية، خاصة في مناطق الشمال.

الإمدادات الطبية المستشفيات قطاع الطب منظمة الصحة العالمية نقاط التفتيش