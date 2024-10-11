"الصحة العالمية": انهيار النظام الصحي في غزة وعدم توفر الخدمات يحول دون علاج المصابين

أكد المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، أن انهيار النظام الصحي في قطاع غزة وعدم توفر خدمات إعادة التأهيل اللازمة يحول دون علاج المصابين.

وقال ياساريفيتش - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة - إن الموقف الراهن في شمال غزة يدعو للكثير من المخاوف، فلم تعد لدينا القدرة للوصول الى المستشفيات التي لازالت تعمل في شمال القطاع؛ وهذا يؤدي الى المزيد من المصاعب والضغط على القطاع الطبي في غزة ككل".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تعطل من وصول طواقم الإغاثة لذلك لم نستطيع الوصول إلى شمال القطاع، ولدينا الكثير من المخاوف بسبب الوضع الصحي الحالي والخدمات الطبية في مستشفيات الشمال، حيث إن هناك ضرورة لدعم قدرات تلك المستشفيات ودعم قدرات وزارة الصحة الفلسطينية من أجل تقديم المساعدات الطبية والإغاثة اللازمة والخدمات المتطلبة للمواطنين سواء المرضى أو الجرحى".

وتابع: لم تكن لدينا القدرة على تقديم الدعم الكامل، لكننا قمنا بتقديم خدمات جزئية بسبب العقبات التي نواجهها بشكل يومي، كما أن أوامر الإخلاء تصعب قدرتنا على تقديم المساعدات الطبية"، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود من أجل العمل على تقديم المساعدات من خلال التواصل مع الجهات المعنية والأطراف، متوقعا من "كل الأطراف التعاون والتنسيق الجيد وتسهيل مهامنا ولكن أكثر من نصف مهامنا تتعطل وتتأخر وتعرقل بسبب التفتيشات الأمنية".

كما أكد أن العمليات العسكرية أدت الى عرقلة مساعينا الطبية ونحن كعاملين في هذا القطاع في حاجة الى المسارات الأمنة والتنسيق الجيد مع كل الأطراف والسلطات القضائية والأمنية في هذا الشأن؛ من أجل الوصول الى المناطق المستهدفة لأن القطاع الطبي والأطقم الطبية من جانبنا تبذل جهودها ويخاطرون بحياتهم لذلك لابد من تمكينهم من الوصول إلى تلك الأماكن.