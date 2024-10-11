حسام حسن يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة موريتانيا

اجتمع حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، مع اللاعبين في محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب القاهرة الدولي الذي يحتضن مباراة الفراعنة أمام موريتانيا فى السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتشهد المحاضرة التعليمات الأخيرة قبل المباراة بجانب اعلان التشكيل الرسمى للمباراة.

وشهد التدريب الأخير الذى أقيم فى السابعة مساء أمس، بالقرب من توقيت مباراة اليوم، حماسا كبيرا من جميع اللاعبين، الذين بذلوا مجهودات كبيرة، للحصول على ثقة المدير الفنى، الذى قام بعرض فيديو مجمع يضم أبرز نقاط القوة والضعف فى صفوف منتخب موريتانيا ، وقام بشرحها للاعبين، حيث طالبهم العميد بضرورة الضغط المتقدم لإيقاف مفاتيح لعب المنافس.