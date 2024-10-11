بوتين يؤكد قوة العلاقات مع إيران وسط التوترات الإقليمية المتزايدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التوافق "الوثيق للغاية" في وجهات النظر مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما يثير مخاوف من صراع أوسع في المنطقة.

وخلال اجتماع مع الرئيس الإيراني على هامش مؤتمر دولي في تركمانستان، صرح بوتين: "نحن نعمل معًا بنشاط في الساحة الدولية، وتقييماتنا للأحداث التي تجري في العالم غالبًا ما تكون قريبة جدًا".

ومن جانبه، أشار الرئيس الايراني إلى أن الاتصالات بين إيران وروسيا تتعزز يومًا بعد يوم من الناحية الاقتصادية والثقافية، مشدداً على ضرورة تسريع التعاون بين البلدين.

في هذا السياق، دعا “بزشكيان” إلى زيارة روسيا، بينما لم تحدد وكالة الإعلام الروسية موعد الزيارة، وتركزت المناقشات بين الزعيمين على تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

يذكر أن الشراكة المتعمقة بين إيران وروسيا أثارت إنذارًا في واشنطن ولندن، خاصة بشأن تزويد طهران بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لدعم موسكو في حرب أوكرانيا، كما يُشتبه في أن روسيا تقدم لإيران تكنولوجيا نووية حساسة، مما يزيد من قلق المسؤولين الغربيين من إمكانية تسريع برنامج إيران النووي.

وفي الوقت نفسه، أصدرت كل من إيران وروسيا إدانات قوية لإسرائيل، حيث دعا "بزشكيان" إلى وقف "قتل الأبرياء".

وتأتي هذه التطورات في ظل عقوبات غربية مشددة على كل من موسكو وطهران، مما يجعلهما معزولين نسبيًا على الساحة العالمية.

في خضم هذه الأوضاع، تعمل إيران على ترسيخ اتفاقيات طويلة الأجل مع شركاء رئيسيين مثل الصين وروسيا، تماشيًا مع سياسة "التوجه شرقًا" التي يتبناها المرشد الإيراني خامنئي.