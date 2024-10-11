فلسطين ترحب بإعلان بوليفيا التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان دولة بوليفيا متعددة القوميات التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يعبر عن التزام بوليفيا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.

ودعت الوزارة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون.