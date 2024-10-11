ads
الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين ترحب بإعلان بوليفيا التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

فلسطين
فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان دولة بوليفيا متعددة القوميات التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يعبر عن التزام بوليفيا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.

ودعت الوزارة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون.

فلسطين بوليفيا قضية الإبادة الجماعية إسرائيل محكمة العدل الدولية