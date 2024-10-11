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الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب 25 جنيهاً في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024، بمقدار 25 جنيهاً  داخل محلات الصاغة، ليعوض ما فقده أمس بعد تذبذب سعر المعدن الأصفر، وجاء سعر الذهب على النحو التالي ..

سعر الذهب عيار 21 

سجل  سعر الذهب سعر عيار 21 نحو 3555 جنيهاً للبيع و 3575 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر الذهب  عيار 24 نحو 4062 جنيهاً للبيع و 4085 جنيهاً للشراء 

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب  عيار 14 نحو 2376 جنيهاً  للبيع و 2390 جنيهاً للشراء.

سعر أوقية الذهب


بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2639 جنيهاً  للبيع و 2640 جنيهاً  للشراء.

سعر الجنيه الذهب 

 سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28.44 ألف  جنيهاً  للبيع و 28.6 ألف جنيهًا  للشراء و عيار 18 نحو 3047 جنيهاً للبيع و 3064 جنيهاً  للشراء.

 

سعر الذهب سعر عيار النواب عيار 18 سعر الجنيه الذهب