ارتفاع أسعار الذهب 25 جنيهاً في نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024، بمقدار 25 جنيهاً داخل محلات الصاغة، ليعوض ما فقده أمس بعد تذبذب سعر المعدن الأصفر، وجاء سعر الذهب على النحو التالي ..

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب سعر عيار 21 نحو 3555 جنيهاً للبيع و 3575 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4062 جنيهاً للبيع و 4085 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2376 جنيهاً للبيع و 2390 جنيهاً للشراء.

سعر أوقية الذهب



بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2639 جنيهاً للبيع و 2640 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28.44 ألف جنيهاً للبيع و 28.6 ألف جنيهًا للشراء و عيار 18 نحو 3047 جنيهاً للبيع و 3064 جنيهاً للشراء.