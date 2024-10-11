ريال مدريد يكشف تطورات إصابة كارفخال بالرباط الصليبي

كشف نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن تطورات إصابة لاعبه داني كارفخال بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، التي تعرض لها مؤخرًا.

وأعلن ريال مدريد، خضوع كارفخال ظهير أيمن الفريق لعملية جراحية ناجحة، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به أثناء مباراة الملكي ضد فياريال في الدوري الإسباني.

إصابة كارفخال بالرباط الصليبي

وأكد " النادي" في بيان رسمي، أن الإصابة التي تعرض لها كارفخال تتضمن تمزقًا في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، بجانبوتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في الوتر الخلفي للساق اليمنى، مما استدعى التدخل الجراحي للتخلص من إصابة كارفخال، الذي يغيب لنهاية الموسم الجاري عن الملاعب.

كارفخال يخضع لعملية جراحية ناجحة

وأشار النادي الإسباني، إلى أن كارفخال خضع لعملية جراحية ناجحة تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي للتخلص من إصابته، على أن يبدأ كارفخال مرحلة التعافي في الأيام المقبلة.

نتيجة لتلك الإصابة، يغيب كارفخال عن الملاعب لمدة طويلة، حيث أكد الريال أن اللاعب لن يكون قادرًا على المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري 2024-2025، ومن المتوقع أن يعود كارفخال إلى العشب الأخضر في شهر أكتوبر من العام المقبل.

وأعلن نادي ريال مدريد عقب إصابة داني كارفخال بالرباط الصليبي، تجديد عقده مع اللاعب حتى صيف عام 2026، وذلك في بادرة تثمين لدوره الكبير مع الملكي.