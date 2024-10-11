الدقهلية.. الكشف على 370 مواطنا خلال قافلة طبية للتضامن الاجتماعي

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الدقهلية تنفيذ قافلة طبية بقرية البصراط وميت شريف بنطاق مركز المنزلة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وإشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل الوزارة

تضمنت القافلة الكشف علي 370 مريض وعمل تحاليل واشعة وصرف علاج بالمجان

أشادت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني

وقدمت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الشكر الرائدات الاجتماعيات بمركز المنزلة علي مشاركتهن في عملية الإعلان والتنظيم والتوعية مما ساهم في نجاح القافلة.



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