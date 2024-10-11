بالأسماء.. إصابة 17 إثر حادث تصادم أتوبيس بربع نقل على طريق مطروح

أصيب 17 عاملا من محافظات مختلفة، مساء الجمعة، إثر حادث تصادم أتوبيس ميني باص مخصص لنقل العمالة بسيارة ربع نقل بالكيلو 165 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي بنطاق مدينة الضبعة، وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور إسلام عساف، إخطارًا من مستشفى الضبعة المركزي بدخول 17 مصابا بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسور وجروح مختلفة؛ نتيجة تعرضهم لحادث تصادم ميني باص بسيارة ربع نقل على الطريق المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج المصابين وإجراء الفحوصات والاشاعات وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وحصلت “البوابة” على قائمة بأسماء المصابين، وهم: عبد الباسط جمال محمد السيد، ومحمود محمد علي، ومحمد إبراهيم فهمي، ومحمود محمد فوزي، ومحمد أیمن محمود، ومحمد أحمد محمد، وأمیر نعماني زهران، وعبد اللطيف محمد أحمد، وائل عبد النعيم أحمد، ومحمود محمد رمضان، وشريف ظريف إسحاق، وشریف سید محمود، وعبد الرحمن سید إسماعیل، وأحمد محمد عبد اللطيف، وطه جلال علاء، وحسام أیمن محمد، ومحمد شحاتة إبراهيم.

وجرى تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.