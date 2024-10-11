غداً .. رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية تنظم المؤتمر التمهيدي للمهن النفسية

الجمعة 11/أكتوبر/2024 - 05:26 م

أتنظم رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية " رانم" غدا السبت، المؤتمر التمهيدي للمهن النفسية تحت عنوان " علم النفس وقضايا التعليم في مصر"، وذلك بمقر الرابطة ، حيث تبدأ الجسلات في الساعة الخامسة والنصف مساءاً وتستمر حتى التاسعة .

يدير الجلسات الدكتور أيمن عامر والدكتور محمد المفتي ، ويتحدث خلال الجلسات عدد كبير من المتخصصين في مجال الطب النفسي منهم ، الدكتور أحمد خيري حافظ والدكتور فتحي الشرقاوي والدكتور عصام الدين هلال والدكتور كمال مغيث والدكتور سيف عبدون والدكتور فتحي العتر والدكتور عماد محجوب والدكتور علي سليمان .