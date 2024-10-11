ads
الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غداً .. رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية تنظم المؤتمر التمهيدي للمهن النفسية

رابطة الاخصائيين
رابطة الاخصائيين النفسيين المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أتنظم رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية " رانم" غدا السبت، المؤتمر التمهيدي للمهن النفسية تحت عنوان " علم النفس وقضايا التعليم  في مصر"، وذلك بمقر الرابطة ، حيث تبدأ الجسلات في الساعة الخامسة والنصف مساءاً وتستمر حتى التاسعة .

يدير الجلسات الدكتور أيمن عامر والدكتور محمد المفتي ، ويتحدث خلال الجلسات عدد كبير من المتخصصين في مجال الطب النفسي منهم ، الدكتور أحمد خيري حافظ والدكتور فتحي الشرقاوي والدكتور عصام الدين هلال والدكتور كمال مغيث والدكتور سيف عبدون والدكتور فتحي العتر والدكتور عماد محجوب والدكتور علي سليمان . 

رابطة الاخصائيين النفسيين المصرية علم النفس وقضايا التعليم المؤتمر التمهيدي للمهن النفسية