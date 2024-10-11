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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الليلة.. مدحت صالح ولطفي بوشناق في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

مدحت صالح
مدحت صالح
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يحيي الليلة النجم مدحت صالح والفنان التونسي لطفي بوشناق، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال ٣٢، بدار الأوبرا المصرية بحضور السيد أحمد هنو وزير الثقافة، والسيدة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، وعدد كبير من الشخصيات العامة والأسماء الفنية.

ويكرم المهرجان فى حفل الافتتاح عدد كبير من أبرز الأسماء الفنية التى ساهمت بأدوار فعاله في إثراء الحياة الفنية في مصر، تشجيعاً وتقديراً من إدارة المهرجان لهؤلاء الرموز الفنية.

يتضمن الحفل أيضاً عرض فيلم تسجيلي عن الموسيقار سيد درويش، تخليداً لذكراه وتقديراً لمساهاماته في الحركة الموسيقية والفنية في مصر والعالم العربي.

يتضمن المهرجان عدد كبير من الفعاليات والحفلات الفنية الغنائية، لأهم أسماء المطربين على مستوى الوطن العربي.

مدحت صالح لطفى بوشناق مهرجان الموسيقى العربية وزير الثقافة أحمد هنو دار الأوبرا المصرية