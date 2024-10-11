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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يواصل عملياته العسكرية على جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية باستهداف منازل المدنيين في منطقة الصفطاوي وفي مخيم جباليا ومنطقة بئر النجعة، مضيفً  أن قوات الاحتلال شنت غارات مقاتلة حربية على عدة منازل في شمال القطاع.  
وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل خاصة بالمدنيين في جباليا، وفي منطقة الصفطاوي مما أودى باستشهاد ست مواطنين فلسطينين، موضحًا أن الآليات الإسرائيلية التي تتمركز في محيط دوار الصفطاوي دمرت عدة منازل خلال الساعات الماضية.
ولفت إلى أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف تجاه المخيم في ظل تواجد كثيف للمواطنين داخل حارات المخيم، مما لم يتمكنوا من النزوح إلى مدينة غزة، ومنهم من انقطعت بهم الاتصالات  ولا يعرف مصيرهم.

 

وأكد أن الدفاع المدني الإسرائيلي، أفاد بأنه بات غير قادر على التحرك في جميع المناطق في جباليا، ولكن لديه حركة و استجابات محدودة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على جباليا.

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