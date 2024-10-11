غلق 20 منشأة طبية دون ترخيص في الدقهلية

كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة عن جهود وأنشطة إدارة العلاج الحر خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تضمنت المرور على 516 منشأة طبية خاصة.

المرور على 160 منشأة طبية خلال شهر سبتمبر في الدقهلية:

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، أن فريق العلاج الحر شن حملات الشهر الماضي اشتملت على 160 عيادة خاصة، منها 57 عيادة غير مرخصة و 24 مستشفى وعيادة تخصصية، و نحو 117 مركزاً طبياً و معملاً.

غلق 20 منشاة طبية مخالفة وإعادة فتح 11 بعد توفيق أوضاعها:

من جانبه كشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الشهر الماضي شهد فحص 3 شكاوى، إضافة إلى إصدار قرارات إغلاق لعدد 20 منشأة وإعادة فتح لـ 11 أخرى .

وأشار فؤاد، إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة، لافتاُ إلى ترخيص 34 منشأة طبية خلال شهر سبتمبر بعد إجراء المعاينات لتلك المنشآت

و في سياق متصل قامت إدارة العلاج الحر بمشاركة إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة وبحضور منسق المعامل بالعلاج الحر الدكتور أحمد أنور بمعاينة 21 معملاً و الموافقة على منح الترخيص لنحو 20 منهم.

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