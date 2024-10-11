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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة السويس تُحقق تقدمًا ملحوظًا في تصنيف " التايمز "

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أعلن رئيس جامعة السويس ، دكتور أشرف حنيجل، اليوم الجمعة، عن تحقيق جامعة السويس تقدما ملحوظًا في تصنيف" التايمز العالمي" Times  Higher Education world  university ranking  2025 للجامعات، وذلك مقارنًة بآخر نتيجة للتصنيف، حيث حلت الجامعة في مستوى 1001 - 1200، الأمر الذي يمثل نقلة ملموسة في تصنيف الجامعة. 

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره وإدارة الجامعة لجهود كافة العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس لما يبذلون من جهد في مجال العمل الأكاديمي والتدريس، والبحث العلمي المشترك مع جهات وباحثين دوليين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على ترقية مكانة الجامعة في هذا التصنيف المرموق.

كما وجه "حنيجـل" التحية  لرئيس وأعضاء فريق التصنيف بالجامعة لما يقوم به من جهد على شتى المستويات؛ لأجل الرقي بتصنيف الجامعة في مختلف معايير التقييم محليا ودوليا.

يذكر أن نسخة تصنيف التايمز 2025 قد شهدت تقييم 2092 جامعة من 115 دولة حول العالم، كما أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي يعتمد في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم)، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة)، والاستشهادات (تأثير البحث)، المكانة الدولية (الطلاب الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي)، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة)، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات. 
 

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