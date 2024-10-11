حزب الله: استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة يعرا برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة يعرا برشقة صاروخية، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأضاف حزب الله اللبناني، أنه قام بقصف تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رأس الناقورة برشقة صاروخية، واسقط أفردها بين قتيل وجريح.

في سياق متصل، قال ينس لاركيه، متحدث الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة تدعم جهود الحكومة اللبنانية للتعامل مع أزمة النزوح في لبنان الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف متحدث الأمم المتحدة، في تصريحات لفضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن جميع المساعدات المقدمة لدولة لبنان مخصصة لتقديم الخدمات العاجلة للنازحين، برغم من وجود نقص كبير في الأموال اللازمة لتقديم الدعم للمواطنين اللبنانيين.

وأشار" لاركيه" إلى أن الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة تسعى لبناء القدرات كافة للاستجابة للوضع الراهن في لبنان.