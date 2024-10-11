"مصر الرقمية" تستعرض إنجازات 4 سنوات والفرص الاستثمارية

استعرض الدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية مستجدات اعمال وانشطة البوابة علي مدار اكثر من ٤ سنوات منذ بدء تنفيذ المشروع مرورا بالانطلاق الفعلي لعمل البوابة في فبراير 2021 ، مشيرا إلى تحويل كم هائل من البيانات الجيولوجية لمناطق البحث والاستكشاف الي بيانات رقمية( حوالي 8 بيتابايت ) ، وطرح 8 مزايدات عالمية جديدة للاستثمار في البحث والاستكشاف عبر البوابة ، واسناد 25 منطقة جديدة في هذا المجال باستثمارات حدها الأدنى اكثر من مليار دولار قابلة للزيادة مع تحقيق اكتشافات تجارية، و 6 مشروعات مسح سيزمي لنحو 100 الف كم2 .



وكشف “رضوان” جهود تنفيذ الرؤية الجديدة للاستثمار خلال الشهور الثلاث الماضية حيث تم طرح 61 فرصة استثمارية متنوعة للبحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز سواء بنظام المزايدة العالمية او بنظام مستحدث لطرح الفرص الاستثمارية عبر البوابة في المناطق المفتوحة والمتاحة لتلقي العروض من المستثمرين والشركات خلال مدة زمنية معينة ، كما تم تنفيذ مبادرة هامة للتواصل مع الاستثمار الوطني وتحفيزه من خلال ورشة عمل للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والتعرف على رؤيتهم للاستثمار في قطاع البترول سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات .

وأشار الى التعاون مع شركة شلمبرجير العالمية الشريك التكنولوجي والتي تعتزم بضخ استثمارات جديدة لتطوير البوابة تكنولوجياً .



واستعرض الجهود الفعلية الجارية للتغلب على أي تحديات تظهر من أجل كفاءة واستدامة عمل البوابة كوجهة جاذبة للاستثمار ، واستعرض اهم ملامح الخطة المستقبلية لتطوير البوابة و تعظيم دورها وتنويع أنشطتها .