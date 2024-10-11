حصاد 71 يوماً.. 112 مليون خدمة طبية مجانية ضمن «100 مليون صحة»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 112 ملايين و685 ألفا و383 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 10 أكتوبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة قدمت أمس، مليون و618 ألفا و699 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 499 ألفا و441 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 387 ألفاً و36 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 97 ألفا و940 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 115 ألفا و806 خدمات، بالإضافة لتقديم 85 ألفا و643 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفا و74 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 46 ألفا و969 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 218 ألفا و970 خدمة.

وأوضح أن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و645 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 8 آلاف و21 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2313 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 40 ألفا و965 خدمة.



ولفت إلى أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ68 ألفا و876 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».