كاتب صحفي: إسرائيل تستهدف عودة النازحين الإسرائيليين إلى قراهم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن إسرائيل تهدف من حربها على لبنان، إلى تهجير اللبنانيين من الجنوب اللبناني، وخلق منطقة عازلة بلا سكان تمتد مسافة 29 كيلومترًا، لجعل مقاتلي حزب الله خلف نهر الليطاني، وتريد أن يبقى الجنوب اللبناني منطقة شبه فارغة، كونه الحاضنة الرئيسية لعناصر حزب الله.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله لديه خلاف مع غالبية القوى السياسية، والدليل هناك شغور رئاسي، وهناك مشكلة سياسية لم يتمكن الفرقاء اللبنانيون من حلها، وعدد من القوى السياسية يتهمون حزب الله باختطاف لبنان، لمصلحة إيران.

وأشار إلى أن إسرائيل تريد تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي عودة النازحين الإسرائيليين إلى قراهم في كريات شمونة، وكريات 4، والجليل الأعلى، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، والانتهاء من صداع حزب الله تمامًا، وصولًا غلى هدف سياسي أكبر وهو إخراج حزب الله من المعادلة السياسية في لبنان.

وأكد أن إسرائيل تحاول اللعب على هذا الأمر، وإرسال رسالة أن تضامن حزب الله مع الفلسطينيين سيكلف اللبنانيين بأكملهم، وتقول في رسالة غير مباشرة إنها لو تمكنت من القضاء على حزب الله، وتقليل نفوذه السياسي، فإنه سيعود بالنفع على القوى السياسية اللبنانية، لكن على الرغم من أن غالبية اللبنانيين ينتقدون حزب الله لتفرده بالقرار، فإنهم في هذه اللحظات يقولون هذا ليس وقت الخلاف، ونحل مشاكلنا بأنفسنا، وليس على الدبابة والصاروخ الإسرائيلي.