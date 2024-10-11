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الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: إعدام 65 طنا من مخللات متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية للأسبوع الثانى على التوالى حملة مكبرة برئاسة الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى يرافقه الدكتورة  لبني عابد مدير إدارة الأغذية على المنشآت الغذائي  بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك بناء علي تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بضرورة تشديد الرقابة علي الأغذية المقدمة للمواطنين وفى إطار علي الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط 300 كيلو جرام زيت صويا  إلى جانب 300كيلو أخرى شراب جلوكوز  بمصنع مشبك يشتبه  في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ودون بيانات ومخزنة في أماكن بها خطر داهم علي الصحة العامة . وجرى تحرير محضرين بالواقعة

وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن الأسبوع الماضى شهد حملة أخرى على مصنع مخلل أسفرت عن ضبط 65 طن من مخللات متنوعة دون بيانات  غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود  يرقات و عفن وريم وحشرات طائره وقد تم إعدام المضبوطات.

وفى سياق متصل اكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه تم المرور خلال الأسبوع الماضى على 287 منشأه جرت التوصية بإغلاق نحو 66 منها لوجود خطر داهم على الصحة العامة  بالإضافة إلى تحرير 176 محضراً من بينها  64 محضر جنحة صحية بالقرار 96و 101 محضراً بالقرار 97 .

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