بينهم أجنبي.. مُحاكمة عاطل بتهمة النصب على 4 أشخاص بالتجمع الخامس

أمرت جهات التحقيق، بإحالة عاطل بتهمة النصب على 4 أشخاص بينهم أجنبي بزعم تأجير سيارات لهم بمنطقة التجمع الخامس للمحاكمة فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية بتضرره من آخر تواصل معه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية بقصد تأجير سيارة، وقيامه بتحويل مبلغ مالي كتأمين إلا أن الأخير لم يسلمه السيارة أو رد المبلغ المالي.



وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل “له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القليوبية”، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب، وعثر بحوزته على "3 هواتف محمولة - مبلغ مالي"، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.