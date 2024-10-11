الوحل اللبناني.. تحذيرات لجيش الاحتلال من قوة وقدرات حزب الله

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا عن الانتهاك والأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل في غزة ولبنان، وأنه بالرغم من اغتيال إسرائيل لحسن نصر الله والقيادات كافة إلا أن الحزب مستمر في ضرب البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

قال التقرير، إن هل تنجح آلية الحرب الإسرائيلية في إعادة سكان الشمال إلى منازلهم مرة أخرى بعد التصعيد الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان؟ سؤال بات يطرح داخل الأوساط الدولية قبل أن يطرح في الداخل الإسرائيلي.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من مرور عام على الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال على خلفية القيام الأخيرة بشن عدوان مستمر على قطاع غزة، فإن إسرائيل لم تنجح حتى الآن في استهدافات حزب الله لبلدات ومستوطنات الشمال المحتل حتى الآن.

ولفت التقرير، إلى أنه على الرغم من اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله و أغلب قادة الحزب وأعضائه المؤثرين إلا أن ذلك لم يمنع القصف اليومي للجماعة اللبنانية على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، وهو ما ترد إسرائيل عليه بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ولبدات الجنوب اللبناني.

وأشار التقرير إلى أن هناك مراقبين إسرائيليين حذروا من دخول تل أبيب، وما سموه الوحل اللبناني عبر استنزافه من قبل عناصر حزب الله، وهو ما سيضعف القدرة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل الانشغال بجبهة أخرى مندلعة في قطاع غزة.