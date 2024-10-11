الأمم المتحدة: ندعم جهود الحكومة اللبنانية للتعامل مع أزمة النزوح

قال ينس لاركيه، متحدث الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة تدعم جهود الحكومة اللبنانية للتعامل مع أزمة النزوح في لبنان الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف متحدث الأمم المتحدة، في تصريحات لفضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن جميع المساعدات المقدمة لدولة لبنان مخصصة لتقديم الخدمات العاجلة للنازحين، برغم من وجود نقص كبير في الأموال اللازمة لتقديم الدعم للمواطنين اللبنانيين.

وأشار" لاركيه" إلى أن الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة تسعى لبناء القدرات كافة للاستجابة للوضع الراهن في لبنان.