إطلاق اسم المخرج خالد جلال على الدورة العاشرة لمهرجان الحرية المسرحي

أعلنت إدارة مهرجان الحرية المسرحي، برئاسة الفنان محمد شحاته، إطلاق اسم المخرج خالد جلال على دورته العاشرة، التي تأتي تحت عنوان دورة "صانع النجوم.. خالد جلال"، وذلك تقديرا لعطائه الكبير للمسرح المصري والعربي.

تقام فعاليات الدورة العاشرة خلال الفترة من 1 حتى 8 نوفمبر المقبل، بمركز الحرية للإبداع في مدينة الإسكندرية، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

تضم لجنة مشاهدات عروض الدورة العاشرة لمهرجان الحرية المسرحي كل من: الفنان السعيد قابيل، والفنان خالد رأفت، والدكتور محمد حسني، والدكتور أحمد بركات، الكاتب ميسرة صلاح الدين.

ومن المقرر أن تعلن تفاصيل دورة هذا العام خلال الفترة المقبلة، من حيث العروض المسرحية المشاركة، وأسماء المكرمين، وأعضاء لجنة التحكيم، والورش التدريبية.