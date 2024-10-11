خبير استراتيجي: دولة الاحتلال أدارت ظهرها للمناشدات الدولية والقرارات الأممية

قال العميد ناجي ملاعب، خبير عسكري واستراتيجي، إن كل القصف والتدمير الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وصولًا إلى الضاحية الجنوبية وإلى البقاع في ظل ادعاءات منها أنها تريد إعادة المستوطنين.

وأضاف «ملاعب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تبريرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المستمر لإعادة المواطنين غير صحيحة، مشيرًا إلى أن حزب الله اللبناني دخل الحرب من أجل وقف إطلاق النار على غزة، ولكن كان هدفه واضح، بأن وقف إطلاق النار على غزة يوقف كل تدخلات حزب الله في الحرب.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أدارت ظهرها إلى كل المناشدات الدولية ولكل القرارات الأممية ولم يوقف وقف إطلاق النار في غزة، علاوة على ذلك فإن إسرائيل استمرت في الضرب والقصف العينف وإطلاقها صوراريخ تجاه حزب الله اللبناني وإزعاجه في منطقة الجليل الأعلى، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالتهجير فقط كما تزعم دولة الاحتلال.