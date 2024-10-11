للتحكم في سيارتك عن بعد.. جوجل تُطلق ميزة" Digital Car Key " لمستخدمي أندرويد

أطلقت شركة “جوجل”، ميزة حديثة لمستخدمي أندرويد، وهي خاصية Digital Car Key، والتي ستسمح لك بمزايا جديدة ، تمكنك من السيطرة على سيارتك بواسطة هاتفك المحمول، وأصبح بمقدار ملايين المستخدمين الذين يعملون بنظام Android فتح قفل السيارات باستخدام "مفتاح افتراضي" وحتى فتح صندوق السيارة، ببضع نقرات.

تقنية Digital Car Key



وأفادت "جوجل" بأن هذه التقنية أكثر أمان من استخدام مفتاح السيارة العادي، مؤكداً أن تقنية المفتاح الرقمي لسيارتك تستخدم تقنية حديثة أقل عرضة للوصول غير المصر به، أيضاً يمكنك مشاركة مفتاح السيارة الرقمي الخاص بك مع أشخاص آخرين بمجرد إرسال رسالة نصية، ويمكنك مشاركة مفتاحك مع مالكي أجهزة iPhone.



طرق استخدام مفتاح السيارة الرقمي على Android.

وأكدت جوجل، أن استخدام هذه التقنية تستوجب أحد هواتف Android، التي تعمل بنظام Android 12 والإصدارات الأحدث، كما أنك ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت لإجراء عملية الاقتران الأولية، ثم تتأكد من موقع جوجل الإلكتروني الخاص بصانع سيارتك، واتبع الروابط لمعرفة ما إذا كان طرازك المحدد مشمولا هنا.

واوضحت أنه بمجرد أن تكون جاهز للبدء، ما عليك الا فتح تطبيق car-makers الخاص بك وإقران سيارتك بحسابك، ثم ابحث عن اختيار مفتاح السيارة الرقمي " Digital Car Key " واتبع التعليمات.

مواصفات تقنية Digital Car Key.



وأشارت إلى أنه سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك على جوجل، والذي سيسمح لك الاقتران بهاتف يعمل بنظام Android، وما عليك الا أن تضغط فوق "موافق ومتابعة"، ثم إنشاء اسم لمفتاح السيارة، ثم اختر "بدء الاقتران" وانتظر حتى تكتمل العملية بنجاح .

و لقفل أو إلغاء قفل سيارتك، يمكنك وضع الجزء الخلفي من الهاتف بالقرب من مقبض الباب.

وهناك ميزة تسمى Passive Entry تتيح لك الدخول مباشرة دون الاحتياج إلى القيام بذلك.

وأكدت جوجل، أن الدخول السلبي يكون قيد التشغيل افتراضيا عند إعداد مفتاح سيارتك الرقمي، ومع الدخول السلبي، لن تلزم إلى وضع جهازك بالقرب من مقبض الباب لاستخدام مفتاح سيارتك، وسيقوم جهازك أوتماتيكيا بإلغاء قفل أبواب سيارتك عندما تكون بالقرب منها، وبدء تشغيل سيارتك عندما تكون بالداخل، وقفل أبواب سيارتك عندما تغادر،

كما يمكنك قفل وفتح سيارتك عن بعد في بعض السيارات ، ويمكنك تشغيل المنبه واستخدام صندوق السيارة الكهربائي وحتى تشغيل السيارة إذا كان طرازك يدعم ذلك.