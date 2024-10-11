مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".. وزارة الداخلية توجه قوافل بمختلف محافظات الجمهورية

تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى تهدف إلى بناء المواطن المصرى من خلال التنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المبادرة وفى مقدمتها جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. وانطلاقا من حرص وزارة الداخلية على المساهمة فى تحسين جودة حياة المواطنين فقد شاركت وزارة الداخلية فى مبادرة بداية جديدة من خلال إطلاق العديد من القوافل (المرور – الأحوال المدنية) مزودة بسيارات الخدمات الإلكترونية المُجهزة المتنقلة لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين حيث تجوب تلك الوحدات مختلف محافظات الجمهورية.





حيث تم تقديم كافة الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر ودون التقيد بمحل إقامة المواطن وهو ما لاقى استحسانا وقبولا لدى المواطنين وتقدموا بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية على جودة الخدمات المقدمة والتى تم تقديمها بصورة لائقة ساهمت بصورة حقيقية فى بناء الإنسان المصرى.



مساهمة وزارة الداخلية فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى تأتى من منطلق حرص وزارة الداخلية على تيسير وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين وتلقيهم للخدمات بصورة مميزة.



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