العاهل الأردني يصل إلى قبرص للمشاركة في قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، إلى قبرص للمشاركة في قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"، بدعوة من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وكان الرئيس القبرصي في مقدمة مستقبلي العاهل الأردني والذي يرافقه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لدى وصولهما مقر انعقاد القمة.

وتعقد قمة “ميد 9” في مدينة بافوس بمشاركة قادة دول جنوب أوروبا، وقادة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وتعد “ميد 9” مجموعة استشارية تشكل منصة للحوار غير الرسمي لتعزيز التكامل الأوروبي، وتهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بدول جوار البحر الأبيض المتوسط، وهي: قبرص، وإسبانيا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وسلوفينيا، وكرواتيا.

