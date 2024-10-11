لتطوير وسائل الدعاية.. الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات تدخل عصر التحول الرقمي

تشهد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات موجة من التطوير الشامل، في إطار سعيها لمواكبة التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، يأتي هذا التطور في ظل جهود الهيئة لتقديم خدمات متطورة وتحسين تجربة الزوار والعارضين على حد سواء، بما يتماشى مع الخطط الطموحة لتسويق المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.

الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات تعلن عن تحول رقمي بالتعاون مع “برولاين” للدعاية والإعلان

وأعرب اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، عن استمرار عمليات التطوير داخل الهيئة بالتعاون مع شركة “برولاين” للدعاية والإعلان، ويأتي هذا التعاون في إطار خطة شاملة لتحويل جميع وسائل الدعاية داخل صالات العرض وخارجها إلى شاشات رقمية متطورة، مما يمهد لنهاية عصر البنرات التقليدية ويضع الهيئة في مقدمة المؤسسات المتبنية للتكنولوجيا الحديثة.

تحول إلى العصر الرقمي

أشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتبني أحدث التقنيات والاتجاه نحو التحول الرقمي. وقال: “إن هذا التحول يسهم في تقديم تجربة مميزة للزوار والعارضين على حد سواء، حيث سيتم استخدام الشاشات الرقمية لتوفير محتوى متجدد ومتنوع يعزز من التفاعل مع الجمهور.” وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تحسين الصورة العامة والتسويق الذكي للمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها، بما يتوافق مع التوجهات العالمية.

تسويق المنتج المصري

وأكد اللواء الماوردي أن التطوير الذي تشهده الهيئة سيساهم بشكل كبير في دعم تسويق المنتج المصري داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن “التحول الرقمي يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الهيئة في النهوض بالمنتجات الوطنية وتوسيع دائرة الترويج لها في الأسواق العالمية”.

وأوضح أن هذا التطور يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.

وأعرب الماوردي عن ثقته في أن هذه التحسينات ستساهم في رفع مستوى المعارض والمؤتمرات، مما سيساعد في جذب المزيد من العارضين والزوار.