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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: نفاد الوقود بسيارات الإسعاف شمال غزة والخدمات ستتوقف بالكامل

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة، بنفاد الوقود في سيارات الإسعاف في شمال غزة وبهذا ستتوقف خدماتها بالكامل.

وفى سياق متصل، أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفعت إلى 42126، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوكالة - نقلا عن مصادر طبية فلسطينية - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98117 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 61 شهيدا، و231 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الهلال الأحمر الفلسطيني شمال غزة غزة