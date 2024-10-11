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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تستكمل محاكمة متهمي ولاية داعش الدلتا بجلسة 11 نوفمبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمحمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال، محاكمة 9 متهمين فى القضيه المعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا"، بجلسه 11 نوفمبر.
وجهت النيابة للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وامداد ونقلوا الجماعة الإرهابية ببيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

الجنايات تستكمل محاكمة متهمي ولاية داعش الدلتا بجلسه