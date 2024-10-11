اليوم العالمى للبيض.. اعرف النظام الغذائي الجيد ورجيم البيض المسلوق وأضراره وإيجابياته

يتميز البيض بالفيتامينات والمعادن والفوائد الغذائية الجيدة، لذلك يحرص الكثير على تناوله بطرق طهي متعددة، لكن أفضل طريقة لطهي البيض المسلوقة، لأنها تعمل على فقد الوزن الزائد من الجسم، وبمناسبة اليوم العالمي للبيض، نبرز في هذا التقرير، أهم المعلومات عن حمية البيض، وفقا لما ذكره موقع every day health.



رجيم البيض المسلوق

من الأفضل اتباع نظام غذائي جيد وهو تناول بيضتين أو ثلاث بيضات على الأقل يوميا من البيض المسلوق، ولا يشترط احضار البيض في كل وجبة غذائية، ويتبع هذا النظام الغذائي الكثير من مشاهير الرياضة والفن مثل النجمة نيكول كيدمان.

نظام الغذائي الجيد اليومى لرجيم البيض المسلوق

تعتمد الوجبات اليومية لرجيم البيض المسلوق، على التالي:

وجبة الإفطار

تحتوي علي بيضتين على الأقل وقطعة فاكهة وخضراوات منخفضة الكربوهيدرات أو بروتين اختياري .

وجبة الغداء

بيض أو وجبة غذائية صغيرة تحتوى على بروتين خالي من الدهون وخضراوات منخفضة الكربوهيدرات.

وجبة العشاء

بيض أو وجبة غذائية صغيرة تحتوى على بروتين بدون دهون وخضراوات منخفضة الكربوهيدرات.

اتباع نظام غذائى يعتمد على البيض المسلوق

يحتوى هذا النظام الغذائى على طعام صحى، لكنه ليس نظاما غذائيا متوازنا وصحيا، لأنه نظام محدد ومنخفض السعرات الحرارية والكوليسترول .

وتشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن الأشخاص الأصحاء يمكنهم تناول بيضة واحدة يوميا، ويمكن لكبار السن أيضا الذين يتمتعون بمستويات صحية من الكوليسترول تناول بيضتين.

ويحتوى البيض على نسبة عالية من البروتين، حيث تحتوى بيضة مسلوقة كبيرة على 78 سعرا حراريا، و6.3 جرام من البروتين، و5.3 جرام من الدهون، و0.6 جرام من الكربوهيدرات، و0 جرام من الألياف، لذلك يساعد على خفض الوزن الزائد.

الآثار الجانبية لتناول البيض المسلوق

رجيم البيض المسلوق يساعد على الاقلال من الوزن الزائد ، لكنه يحجم الجسم من الحصول على العناصر الغذائية الأخرى التى تتمتع بها الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا، ويعرض للإصابة بالإمساك، كما أنه غير مناسب للأشخاص الذين لديهم تاريخ مع اضطرابات الأكل، وكذلك الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى وملتزمين بتناول أدوية طبية خلال اليوم.