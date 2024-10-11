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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

المضبوطات
المضبوطات
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فى ضربة حاسمة لمتجرى المواد المخدرة نجحت الأجهزة الأمنية  فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة 3،5 طن.. قدرت قيمتها المالية بحوالى 250 مليون جنيه

 

إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق مستخدمًا فى ذلك سيارة "نقل أثاث" وذلك لترويجها بباقى محافظات الجمهورية.
  
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إعداد كمين له وتم ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها.. وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (1،5 طن لمخدر الحشيش – 2 طن لمخدر الهيدرو). 
 
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (250 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مديرية أمن الإسماعيلية السويس نقل أثاث 1,5 طن لمخدر الحشيش