5 شهداء لبنانيين وجريحان في غارة إسرائيلية على "بوداي" في بعلبك

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن اليوم /الجمعة/ غارة على بلدة بوداي، غرب بعلبك، أسفرت، في حصيلة أولية لضحاياها، عن خمسة شهداء، وجريحين، فيما لايزال مواطن في عداد المفقودين.

وتمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني، من إخماد النيران، فيما تولت الهيئة الصحية الإسلامية أعمال الإنقاذ والإسعاف، وتواصل الجرافات العمل لرفع الأنقاض والركام.

وفي السياق، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الجوي على الأراضي اللبنانية؛ حيث شن طيرانه الحربي غارات استهدفت أطراف بلدة زبقين، وتبنين وبرج قلاويه (صور)، ما أدى إلى وقوع إصابات، وبلدة حولا (مرجعيون)، ومنطقة الصوان بين بلدتي زوطر الغربية وقاقعية الجسر، وبلدة ميفدون (النبطية)، وبلدة الكرك (البقاع شرقي لبنان).

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بدفعة صاروخية.

