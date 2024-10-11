حملات مكثفة تلاحق الإشغالات في دمياط الجديدة

صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تنفيذ عدد من الحملات على مدارالإسبوع، لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالمدينة ، وذلك ضمن جهود جهاز المدينة للتعامل الفورى مع المخالفات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة.

أوضح رئيس الجهاز، أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمواجهة المخالفات، وسرعة التعامل معها، والإزالة الفورية لأى مخالفات أو تعديات أو إشغالات،وتشكيل فرق متابعة على أرض الواقع من الإدارات المعنية، مهمتها رصد المخالفات، وسرعة التعامل معها.

وأضاف رئيس الجهاز، أن حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص جهاز المدينة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع مع المخالفات، الذين يحاولون إستغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية، أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحلات التجارية، وكذا رفع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء، وإزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، والباعة الجائلين الموجودين بنطاق المنطقة المركزية وشارع المهندس حسب الله الكفراوى ومركز الحى الثانى بالمدينة.

أفاد رئيس الجهاز، أنه تم التحفظ ومصادرة المضبوطات، وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية بالجهاز، بضرورة إستمرار بذل أقصى الجهود،وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بجميع أحياءالمدينة ،للتأكد من الإنضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن، وعدم التهاون مع أي مخالفة عشوائية بالمدينة، تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات، للحفاظ على النسق الحضاري والجمالي للمدن الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن حملات المتابعة والرصد المستمرة، تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، الرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة، والمقدم محمد حسونة رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.