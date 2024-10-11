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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فلوس التسول.. اعترافات المتهمينن بقتل طفلة ووضعها داخل جوال

ارشيفية
ارشيفية
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اعترف المتهمان ( سيدة وبائع فاكهة ) باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، في قضية قتل الطفلة “ساجدة”  في مدينة السلام شرق محافظة القاهرة.

وجاء بمحضر تحريات الواقعة أنه وردت إشارة لقسم ثان السلام، بالعثور على جثمان طفلة عمرها  8 سنوات، مقيمة بدائرة القسم داخل جوال قمامة ، وبها إصابات عبارة عن جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

خلافات مالية

وقال المتهمان في اعترافاتهما، أنهما ارتكبا الواقعة بسبب وجود خلافات مالية سابقة بين المتهمة الأولى ووالدة المجنى عليها، جراء اقتسام مبالغ مالية حصيلة تسولهما بالطرق العامة.

حيث استدرجت الطفلة المذكورة للصعود للشقة محل سكنها وقامت بالتخلص منها واستعانت بالمتهم الثانى لمساعدتها فى إخفاء الجثمان لخشيتها من اكتشاف أمرها، وقاما بإلقائها بمكان العثور، جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت النيابة بحبس المتهمان على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثمان الطفلة، عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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