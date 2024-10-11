تواصلت فعاليات البطولة العالمية للخماسي الحديث على أرض بورسعيد، اليوم الجمعة، والتي ينظمها الاتحاد المصري للخماسي الحديث بمدينة بورفؤاد، للأصحاء والبارالمبيين، في الفترة من 9: 14 أكتوبر الجاري، بمشاركة حوالي 35 دولة.

مصر تحصد 18 ميدالية متنوعة ببطولة العالم للخماسي الحديث في بورسعيد

وحصدت مصر 18 ميدالية متنوعة في منافسات البارا ليزر-رن ، حيث شهدت فعاليات اليوم الأول تتويج أبطال وبطلات مصر بـ9 ميداليات ذهبية و6 فضيات و3 برونزيات.

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 900 لاعبا ولاعبة يمثلون حوالي 35 دولة، وهي: البرازيل، بوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، چورچيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، الكويت، لاتفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، المملكة العربية السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تايلاند، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.