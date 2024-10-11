الانتهاء من تركيب 50 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجا ببلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة مساعدة للأعمال الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة إحتواء للأعمال الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بمركز ومدينة بلبيس وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه، تم الانتهاء من توصيل 50 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقري (منية سلمنت - بني عليم - العزبة الكبري - الساحل - بساتين بركات)، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة واصحاب الامراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.