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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن «بداية».. "شمال سيناء" تنفذ تدريب شعبة الفن التشكيلي للنشء بمدينة العريش

مبادرة «بداية» تنفيذ
مبادرة «بداية» تنفيذ تدريب شعبة الفن التشكيلي للنشء بمركز مد
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "إدارة تنمية النشء" تدريبات شعبة الفن التشكيلي بمركز شباب مدينة العريش التابع لإدارة شباب العريش، فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وبتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وتهدف شعب الفنون التشكيلية إلى تهذيب الذوق العام وصقله لدى النشء والسمو بهم إلى القيم الإنسانية الإيجابية، كما تهدف أيضاً إلي التعرف على قضايا المجتمع وطريقة معالجتها بطرق جذابة ومحببة للنفس لترسخ في الذهن القيم الإنسانية النبيلة، ويسهم أيضا في التغيير الاجتماعي لما له من دور فعال في تعزيز الثقافة والتعبير لدى النشء وتنمية الابتكار والفكر لديه.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العريش الشباب والرياضة بداية جديدة لبناء الإنسان