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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي ووحدات الرعاية الصحية

وكيل صحة سيناء يتفقد
وكيل صحة سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي ووحدات الرعاي
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أجرى الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بـ شمال سيناء، اليوم الجمعة ، جولة تفقدية مفاجئة لوحدات الرعاية الأولية في مركز ومدينة الشيخ زويد، وزيارة مفاجئة لمستشفى الشيخ زويد المركزى، للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة أن وكيل الوزارة بدء الجولة بتفقد مراكز الرعاية في «ابو رفاعي ووحدة الرعاية بالشيخ زويد " بنطاق مركز الشيخ زويد حيث تفقد بدر غرف الاستقبال والصيدلية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات.

وأشار الدكتور أسامة إلى أنه خلال الجولة، قام بزيارة مفاجئة لمستشفى الشيخ زويد المركزى لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام العمل بالمستشفى، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية بالمستشفى للاطمئنان على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

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