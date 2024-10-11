مصرع فتاة وإصابة أخرى في حادث سير بالمنيا

لقيت فتاة مصرعها، فيما اصيبت اخري، جرالقيت فتاة مصرعها، فيما اصيبت اخري، جراء وقوع حادث سير، فى احدى قرى مركز سمالوط غرب، شمال المنيا، واودعت الجثة تحت تصرّفات النيابة العامة.

تلقى اللواء مجدى سالم، مدير امن المنيا، اخطارا من اللواء احمد الحيني، مساعد مدير أمن المنيا يفيد بوقوع حادث سير ناحية طريق السوبي والجبالي، دائرة مركز شرطة سمالوط غرب، اسفر عنه مصرع فتاه واصابة صديقتها الاخرى.

انتقلت على الفور الاجهزة الامنية والأسعاف قيادة العميد محمود الحلواني مأمور المركز والرائد عبد الرحمن الغزاوى، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع " نرجس سيد زيدان " 20 سنة، جثة هامدة، واصيبت صديقتها وتدعى " فاطمة صفوت طنطاوي " 25 سنة بكدمات وسحجات متفرقة.

تم ايداع الجثمان تحت تصرفات النيابة العامة، لندب الطبيب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وتم عمل الاسعافات الاولية والعلاج اللازم للمصاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.ء وقوع حادث سير، فى احدى قرى مركز سمالوط غرب، شمال المنيا، واودعت الجثة تحت تصرّفات النيابة العامة.

تلقى اللواء مجدى سالم، مدير امن المنيا، اخطارا من اللواء احمد الحيني، مساعد مدير أمن المنيا يفيد بوقوع حادث سير ناحية طريق السوبي والجبالي، دائرة مركز شرطة سمالوط غرب، اسفر عنه مصرع فتاه واصابة صديقتها الاخرى.

انتقلت على الفور الاجهزة الامنية والأسعاف قيادة العميد محمود الحلواني مأمور المركز والرائد عبد الرحمن الغزاوى، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع " نرجس سيد زيدان " 20 سنة، جثة هامدة، واصيبت صديقتها وتدعى " فاطمة صفوت طنطاوي " 25 سنة بكدمات وسحجات متفرقة.

تم ايداع الجثمان تحت تصرفات النيابة العامة، لندب الطبيب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وتم عمل الاسعافات الاولية والعلاج اللازم للمصاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.