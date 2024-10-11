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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى لشوارع الشرقية

حملات النظافة
حملات النظافة
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طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع السفوحة من على جانبي الطرق والشوارع الرئيسية للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تواجدت معدات وسيارات الأجهزة التنفيذية برفقه العاملين بمنظومة النظافة بالشوارع والطرق العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة (الزقازيق - حيي أول وثان الزقازيق- منيا القمح - كفر صقر - أولاد صقر - ههيا - فاقوس - أبو حماد - بلبيس - الحسينية- صان الحجر - الإبراهيمية - أبو كبير - منشأة ابو عمر - القرين - ديرب نجم - مشتول السوق - القنايات) لرفع مستوى النظافة العامة والتجميل وغسيل البلدورات والأرصفة وقص وتهذيب الأشجار وريها وإزالة الحفر وتسوية الشوارع لإضفاء اللمسة الحضارية للمحافظة أمام المواطنين والزائرين .

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