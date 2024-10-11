ماريسكا يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر

توج الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر سبتمبر.

وجاء تتويج ماريسكا بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، نتيجة نجاحاته مع تشيلسي في تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي رسميًا عن فوز ماريسكا بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر سبتمبر الماضي.

ماريسكا يتفوق على أرتيتا وسلوت

وتفوق ماريسكا في صراع الحصول على الجائزة، على منافسين أقوياء مثل مايكل أرتيتا مدرب أرسنال وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا وماركو سيلفا مدرب فولهام وآرني سلوت مدرب ليفربول.

ونجح ماريسكا في قيادة تشيلسي لتحقيق نتائج مميزة خلال الشهر الماضي، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة.

وشهد أداء تشيلسي في الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا على المستوى الهجومي، حيث سجل البلوز 9 أهداف خلال الشهر، بالتفوق على جميع الفرق الأخرى في الدوري الإنجليزي.

وحقق تشيلسي انتصارات على بورنموث ووست هام وبرايتون، بالإضافة إلى تعادل مثير أمام كريستال بالاس، وهو ما أكد قوة الفريق اللندني تحت قيادة إنزو ماريسكا.