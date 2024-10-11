ضبط 8 آلاف كيلو من السلع التموينية خلال حملات تفتيشية بالشرقية

قامت مديرية التموين بالشرقية بحملة من الرقابة التموينية والمُشكلة من أحمد إبراهيم ومحمد قورة وحاتم راضي المفتشين بالرقابة للمرور على التجار التموينين وأصحاب مشروع جمعيتي بنطاق مركز منيا القمح ، وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر جنح مركز منيا القمح ضد تجار تموينيين وأصحاب مشروع جمعيتي لقيامهم بالتصرف وتجميع المقررات التموينية ، فضلا عن عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية على واجهة المحل.

وجاءت بيانات الكميات المضبوطه حيث تم ضبط 2892 كيلو سكر تمويني - 3724 لتر زيت تمويني - 2590 كيس مكرونة مكرونة وزن 400 جرام - 28 باكو شاي وزن 40 جرام - 345 كيس ملح وزن 300 جرام - 60 كيس حلاوة وزن 40 جرام - 37 باكو بسكويت - 74 كيس مسحوق غسيل وزن 60 جرام.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.