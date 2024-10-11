باحث سياسي: إسرائيل تضع العالم أمام مخاطر جديدة.. ولا رادع لها

قال أحمد محارم، كاتب وباحث سياسي، إن إسرائيل مستمرة في وضع العالم أمام مخاوف ومخاطر جديدة ولا يوجد رادع لها، مشيرًا إلى أن أمريكا الداعم الأكبر لإسرائيل تحاول تقديم بلاغات ضد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية.

وأضاف «محارم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اليونيفيل تعتبر أحد مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، موضحًا أن اليونيفيل تتكون من قوات متعددة ومهامها تكمن في حفظ الأمن والسلام في الأماكن التي يوجد بها نزاعات مثل الحدود ما بين لبنان وإسرائيل.

ولفت إلى أن استهداف إسرائيل لكاميرات المراقبة لليونيفيل تعني أن تل أبيب لا تريد أن يعرف أحد أو أن تُسجل الكاميرات ما تقوم به، مشيرًا إلى أن فكرة الدخول برًا إلى لبنان لا تزال موجودة وتحاول إسرائيل من حين لأخر، غير مكتفية بالهجمات المدفعية أو بالغارات الجوية.

وتابع: «إسرائيل تدعي أن أي مكان بتضع إسرائيل قدمها فيه، لا تتخلى عنه، والمنطقة أمام حالة من الاستفزاز، إذ أن إسرائيل غير مكتفية بما فعلته خلال عام على أراضي غزة».