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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استيفاء الشروط البيئية والقياسات الخاصة قبل إعطاء الموافقات للمنشات بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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وجه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية و محطات المحمول إلا بعد إستيفاء كافة اللإشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش الدوري على  المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول  بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام  بإجراء المعاينات الخاصة ل 5 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (منيا القمح – بلبيس - صان الحجر - الإبراهيمية - ديرب نجم ) و تمت الموافقة وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم ، و إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية ، بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات  للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئه) ومنها أن ينشأ البرج على سطح خرساني.

وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية.

وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل،  لعدم  التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية و أجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي.

كما أوضح مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام قيام لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بفحص 220 نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة عليها بعد التأكد من توافر الإشتراطات البيئية والصحية ، فضلاً عن فحص 46 شكوى للمواطنين.

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